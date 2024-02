Openda et son équipe lésés par l'arbitrage contre le Real Madrid ?

Le Real Madrid a battu le RB Leipzig (0-1) ce mardi en Champions League. Mais tout aurait pu être très différent sans un but annulé en tout début de match.

Le Real Madrid a eu chaud ce mardi contre le RB Leipzig. Après deux minutes de jeu, un but de Benjamin Sesko était refusé aux Allemands. Pas question de hors-jeu mais bien d'une petite faute de Henrichs sur Lunin. Une décision que les joueurs de Leipzig ne comprennent pas. "Je crois que nous avons marqué un but. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été accepté", regrettait David Raum.

Le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder, ne comprenait pas non plus : . "C’était une mauvaise décision. Cela aurait été un match complètement différent si nous mettions le 1-0". Même discours chez Marco Rose : "Il n'y a ni hors-jeu ni faute. On ne comprend pas trop pourquoi cette action n'a pas été validée. Je ne veux pas faire d'histoire avec l'arbitre, il a fait des erreurs, c'est tout. S'il avait revu l'action avec le VAR, je suis sûr qu'il aurait accordé ce but".

Carlo Ancelotti, lui, voyait midi à sa porte et estimait la décision correcte : "Il pousse Lunin, c'est assez clair. Le gardien est gêné sur l'action", estime-t-il.