Après Igor Thiago vers Brentford, Bilal El Khannouss pourrait quitter la Pro League pour un montant record

Le KRC Genk a vu Arteaga et Munoz partir cet hiver, tandis que la manche de Joseph Paintsil est toujours tirée. De plus, un autre titulaire indiscutable semble de plus en plus proche d'un départ.

Dans les championnats européens de seconde zone, dont fait partie la Jupiler Pro League, Bilal El Khannouss est assurément l'un des plus grands talents. Le joueur de Genk a déjà l'embarras du choix concernant sa prochaine destination, alors que des clubs ont tenté de "le voler" pendant qu'il était avec l'équipe nationale marocaine pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le jeune meneur de jeu restera dans le Limbourg jusqu'à l'été, avant de rejoindre un grand championnat européen. Le joueur de 19 ans pourrait même mettre les belles destinations sur un jeu de fléchettes et choisir de la sorte, puisque Liverpool, Tottenham, l'Atlético de Madrid et d'autres sont à ses trousses. Bilal El Khannouss vers l'Allemagne... contre 35 millions d'euros ? Mais, avec le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, l'intérêt le plus concret se trouve en Allemagne. Selon le Bild, le Rasen Ballsport travaillerait déjà pour conclure un accord rapide avec le Racing Genk et El Khannouss, à la manière de celui conclu entre le Club de Bruges et Brentford pour Igor Thiago ou celui conclu entre... le Racing Genk et Leipzig, pour Maarten Vandevoordt. Une dernière donnée est à prendre en compte, le prix. Genk, pour libérer le Marocain, demande un chèque de 35 millions d'euros. Si le jeune joueur peut encore murir quelques mois en Belgique, à la manière du portier limbourgeois, conclure un accord maintenant pourrait clairement avantager les différentes parties.