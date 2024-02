Arthur Vermeeren a passé le cap de la première impression et l'Atlético et reçoit une excellente nouvelle

Si certains s'inquiétaient déjà du temps de jeu d'Arthur Vermeeren à l'Atlético de Madrid, il n'y a aucune raison de le faire. Le jeune milieu de terrain vient d'arriver et va progressivement se faire sa place au soleil, d'autant qu'il surprend déjà énormément à l'entraînement.

En rejoignant l'Atlético de Madrid contre 18 millions d'euros, Arthur Vermeeren a signé son premier transfert de rêve dans un grand club européen et est devenu l'une des ventes les plus chères de l'histoire de la Pro League.

Dans une équipe à la concurrence très élevée, il faut attendre un petit peu pour voir le jeune Diable Rouge exploser et glaner une place de titulaire. Il l'a cependant déjà été, contre le Rayo Vallecano.

Depuis, le médian est resté sur le banc, laissant à quelques mauvaises langues la possibilité de douter de son transfert en Espagne et de son temps de jeu futur avec les Colchoneros.

Arthur Vermeeren impressionne déjà à l'Atlético de Madrid

Vermeeren est jeune et a simplement besoin de temps, d'autant qu'il impressionnerait déjà à l'entraînement. Selon les propos du média espagnol AS, l'Atlético de Madrid est ravie de son nouveau transfert et travaille pour qu'il soit prêt à jouer des matchs rapidement.

Le quotidien ibérique ajoute que tout le monde au club est enthousiasmé par le milieu de terrain, qui surprend par son audace et sa personnalité à l'entraînement alors qu'il est un nouveau venu et le plus jeune joueur de l'équipe.

Arthur Vermeeren doit encore s'adapter aux demandes physiques, de rythme et de technique que demande La Liga et l'un des plus grands clubs d'Europe, mais son intégration se passe, pour le moment, de la meilleure des manières.