📷 Ils en avaient bien besoin : le mercato hivernal a été historiquement rentable en Pro League !

Dans une période où beaucoup de clubs belges sont en difficulté financière, la formation, le scouting et la revente des joueurs sont des besoins vitaux. Cette année, et plus que jamais, les seize formations de Pro League ont dû vendre pour retomber sur leurs pattes, et plusieurs prétendants au haut de tableau se retrouvent désormais renfloués... mais déforcés.

Ce mercato hivernal est d'ailleurs rentré dans l'histoire de la Pro League, en devenant le plus rentable jamais vu pour les clubs belges. Les membres de l'élite ont vendu pour 80.2 M€ répartis en 53 joueurs : un record.

Forcément, c'est La Gantoise qui a été le principal acteur de ce mercato sortant en Belgique. Malick Fofana (Lyon, 17 M€), Emmanuel Gift Orban (Lyon, 12 M€) et Giorgi Chakvetadze (Watford, 2.5 M€) ont rapporté 31.5 M€ aux Buffalos, sans compter encore le départ d'Hugo Cuypers à Chicago devant rapporter 11 millions d'euros supplémentaires à Gand.

Dans les autres faits marquants, on notera le transfert d'Arthur Vermeeren de l'Antwerp à l'Atlético de Madrid pour 18 M€, celui de Daniel Munoz de Genk à Crystal Palace pour 10 M€, et celui de Tajon Buchanan à l'Inter Milan pour 7 M€.

