Des anciens du Standard, de l'Antwerp et...de Virton : l'Eintracht Francfort aux légers airs de Pro League

L'Union joue son barrage aller en Conference League ce jeudi soir (18h45) face à l'Eintracht Francfort. Un nom ronflant du football européen. Une chose est sûre : l'Union n'est pas favorite.

Après l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen la saison passée en Europa League, l'Union Saint-Gilloise affronte donc un troisième club allemand en coupe d'Europe : l'Eintracht Francfort. L'occasion de présenter cette équipe dans les grandes lignes, la forme du moment, et ses joueurs-clés.

L'Eintracht Francfort : un incontournable du football allemand et européen

L'Eintracht s'est ré-installée depuis plusieurs années dans les hautes sphères du football allemand. Finaliste de la Ligue des Champions en 1960 et vainqueur de l'Europa League en 1980, le club a ensuite été relégué plusieurs fois en 2.Bundesliga à partir des années 90 et a mis un certain temps à retrouver de la stabilité.

En 2018, sous Niko Kovac, l'Eintracht crée la sensation en battant le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Allemagne. 4 ans plus tard, sous Oliver Glasner, le club remporte la deuxième Europa League de son histoire.

La forme actuelle : l'Eintracht Francfort dans le doute ?

Entraînée par Dino Toppmoller (ancien adjoint du Bayern et de Leipzig, mais aussi ancien coach...de Virton), l'Eintracht connait des résultats en dents de scie ces derniers mois.

En Bundesliga, le club n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs. L'éclatante victoire (5-1) face au Bayern de Munich début décembre a été suivie d'une lourde défaite (3-0) contre le Bayer Levekusen. L'Eintracht a ensuite gagné (0-1) contre Leipzig. Les matchs nuls face à Darmstadt et Bochum ainsi que la défaite contre Cologne - respectivement 18e, 14e et 17e de Bundesliga à ce moment-là - n'ont rien de rassurant.

Les résultats ne sont pas non plus glorieux en Coupe d'Allemagne. L'Eintracht a en effet été éliminée de la compétition par Saabrucken, une équipe de D3, au stade des 8e de finale. En Conference League, l'Eintracht a fini 2e d'un groupe composé du PAOK, Aberdeen et l'HJK Helsinki. Francfort a bien mal terminé la phase de poules, perdant ses deux derniers matchs.

Le noyau : plusieurs absents, quelques gros talents...et des anciens de Pro League

Focus ensuite sur le noyau de l'Eintracht Francfort. Notons d'abord que la pépite Hugo Larsson (19 ans) manquera les deux matchs face à l'Union. Cité à Liverpool et Arsenal, le milieu de terrain est blessé. Sebastian Rode, l'expérimenté capitaine, n'est pas rétabli au même titre que Kevin Trapp. Donny Van de Beek, toujours à la recherche d'une relance, n'a pas été repris dans la liste européenne.

L'Eintracht compte quelques joueurs renommés dans son effectif. Citons Hugo Ekitiké (prêté par le PSG), Fares Chaibi, Angsar Knauff ou Junior Edimbe comme jeunes prometteurs. Omar Marmoush, Sasa Kalajdzic, Ellyes Skhiri, Robin Koch et Phiipp Max font office de cadres, tout comme Mario Gotze.

Enfin, on retrouve plusieurs anciens de Pro League : Niels Nkounkou (ex-Standard), Aurelio Buta et Willian Pacho - tous deux passés par l'Antwerp.