🎥 L'énorme erreur du duo Gerkens-Samoise qui fait couler La Gantoise

Les Buffalos vont se mordre les doigts en regardant les images de la rencontre. Mais face au Maccabi Ha√Įfa, ils ont cruellement manqu√© de r√©alisme et de propret√©.

Car du déchet tant offensif que défensif, il y en avait malheureusement à la pelle pour une équipe gantoise qui n'a jamais vraiment trouvé son rythme dans ce match aller des barrages de la Conference League.

Un Maccabi Haïfa en place mais pas forcément plus en jambe qui s'est juste montré plus réaliste et qui a su se montrer dangereux sur (presque) toutes les occasions de son adversaire.

La boulette du duo Samoise-Gerkens

Ainsi, suite à une grosse bourde défensive entre Matisse Samoise et Pieter Gerkens, c'est l'ancien joueur de l'Excel Mouscron, Frantzdy Pierrot qui a joué le rôle de renard des surfaces pour s'emparer du cuir.

Seul face à Davy Roef, Pierrot a envoyé un lob pour ouvrir le score. Et malgré les réclamations gantoises, l'arbitre de la rencontre a accordé le but au Maccabi après intervention du VAR.