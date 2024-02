Battu en Conference League, Hein Vanhaezebrouck pète encore les plombs : "Indigne de l'UEFA"

L'entraîneur de La Gantoise n'a pas hésité à exprimer sa façon de penser après la rencontre face au Maccabi Haïfa. Il pointe notamment le terrain du doigt.

Jeudi soir, La Gantoise a subi une nouvelle défaite et il s'agit de la sixième en sept rencontres pour une équipe qui n'arrive toujours pas à trouver son rythme en 2024 que ce soit en championnat ou en compétition européenne.

En conférence de presse d'après-match, Hein Vanhaezebrouck a une nouvelle fois fait le show et a exprimé son mécontentement face à la pelouse sur laquelle les deux clubs ont joué. En effet, à cause du conflit entre le Hamas et Israël, les matchs des équipes locales se jouent sur terrain neutre comme c'était le cas ici à la Bozsik Aréna de Budapest.

Le terrain "indigne de l'UEFA"

"Il y a bien eu une circonstance atténuante : un terrain incroyablement mauvais, indigne de l'UEFA. C'est un beau stade et nous avons été bien accueillis, mais l'état de la pelouse, pfff", a commenté un Vanhaezebrouck qui en avait par-dessus la tête dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"C'était la même chose en Islande et en Serbie. Je ne cherche pas d'excuses parce que c'était comme ça pour les deux équipes", a-t-il cependant ajouté.

Dimanche face à Eupen, la victoire semble impérative pour les Buffalos qui n'ont toujours pas signé le moindre succès en championnat depuis le 26 décembre dernier et surtout qui n'ont pris qu'un point sur 15... "J'espère que nous prendrons trois points là-bas, non, nous devons prendre ces trois points", a conclu l'entraîneur gantois.