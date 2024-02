"On a eu assez d'occasions pour battre Westerlo" : Aiden O'Neill reste confiant concernant la fin de saison du Standard

En l'emportant, le Standard avait une bonne occasion de se mettre à l'abri, dans le bas de tableau. Les Rouches ont été battus à Westerlo, mais Aiden O'Neill ne s'inquiète pas concernant le calendrier des Rouches, qui doivent encore affronter l'Union, La Gantoise et le Racing Genk.

Malgré avoir eu la possession du ballon pendant une bonne partie de la rencontre, le Standard n'a jamais su mettre Sinan Bolat en danger. Les Rouches ont été battus en Campine et ne se sont pas encore mis à l'abri, dans le bas de tableau.

"Je pense qu'on a eu nos chances, surtout en première période. Ils ont juste marqué avec le penalty. C'est une grosse déception de perdre ici après notre performance de la semaine dernière" analysait Aiden O'Neill au micro d'Eleven Sports, quelques minutes après le coup de sifflet final.

"On a eu plusieurs opportunités, assez d'occasions pour gagner le match. On n'a juste pas su les mettre au fond. On aurait pu inscrire un second but en seconde période, c'est dommage" poursuit le milieu de terrain, estimant que les Rouches auraient dû l'emporter au Kuipje.

Aiden O'Neill ne craint pas le calendrier du Standard

Après trois rencontres contre des concurrents directs, le Standard va désormais devoir prendre des points contre l'Union, La Gantoise et le Racing Genk. Un calendrier difficile, que l'Australien ne craint pourtant pas spécialement.

"Tout peut arriver dans le football. Tout peut arriver dans chaque match, tout le monde peut se battre. Nous allons donner le maximum, nous apprécions le support de nos fans et on va essayer de gagner à l'Union."