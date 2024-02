Leye et Seraing humiliés par le FC Liège, match interrompu par des fumigènes

Le RFC Seraing affrontait le FC Liège ce samedi soir, et le derby de Liège s'est mal fini pour Mbaye Leye et ses hommes. Le FC Liège s'est facilement imposé.

Rien ne va plus pour le RFC Seraing. Les Métallos, avant-derniers de Challenger Pro League avec 18 points, ont pris une gifle ce samedi face au FC Liège (0-4). Mbaye Leye et ses troupes restaient pourtant sur une courte victoire au RSCA Futures, mais sont retombés dans leurs travers et ont subi une troisième défaite en 5 matchs depuis l'arrivée du nouvel entraîneur.

Après un 5-1 à Dender et un 1-3 contre le Jong Genk, Seraing n'est cette fois même pas parvenu à marquer face au FC Liège. Dès la 16e minute, Reno Wilmots, fils de Marc, a ouvert le score d'une magnifique frappe.

🚀 | Tel père, tel fils, Reno Wilmots marque son premier but en pro avec la manière ! 🥵 #SERRFCL pic.twitter.com/VlmIwA2r7q — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 17, 2024

Il n'y aura alors que pour les Sang & Marine. Mais c'est au retour des vestiaires que Liège fait le break et tue le match : deux buts en deux minutes (53e, 55e), signés Alessio Cascio et Dylan Merlen, vont noyer Seraing... et interrompre la rencontre. Des supporters sérésiens mécontents ont en effet lancé des engins pyrotechniques.

À la reprise, Seraing ne sauvera pas l'honneur, prenant un dernier but à la 77e des oeuvres de Mohamed Mouhli. Le FC Liège confirme après sa victoire à Ostende et le top 6 reste donc bien à portée. Pour Seraing et Leye, les choses se compliquent en bas de tableau...