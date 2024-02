Un ancien capitaine d'Anderlecht coach de Marseille ? "C'est coché dans un coin de ma tête"

Samir Nasri a terminé sa carrière de joueur à Anderlecht. Lancera-t-il celle d'entraîneur à Marseille ?

C'est au Mambourg que Samir Nasri a disputé les dernières minutes de sa carrière professionnelle en montant au jeu pour la dernière demi-heure par une après-midi d'octobre 2019. Annoncé en grande pompe dans l'Anderlecht de Vincent Kompany, Nasri n'avait disputé que sept matchs en Mauve, portant tout de même le brassard à deux reprises.

Désormais, le Marseillais de 36 ans opère comme consultant pour les médias français. Mais il se prépare à devenir entraîneur. L'OM est évidemment un must pour lui : "J’aimerais trop entraîner là-bas. Est-ce que Marseille c’est coché dans ma tête ? Oui, bien sûr !" déclare-t-il à la chaîne You Tube "La zone".

Mais l'attaquant aux 166 matchs sous le maillot phocéen ne compte pas se précipiter pour autant : "Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, car même si tu as de grandes connaissances footballistiques, tactiques, que tu es un super manager et que tu sais gérer un groupe, tu vas faire des erreurs, c’est obligatoire. Il vaut mieux entraîner une équipe de jeunes, faire des erreurs, apprendre avant de te lancer, surtout quand on parle d’un club aussi présent médiatiquement que l’OM".