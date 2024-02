Coup de chance pour l'Union ? Francfort perd un élément très important

Après avoir remonté le score et être parvenu à arracher un nul de son match à domicile face à Francfort (2-2), l'Union aura une vraie carte à jouer ce jeudi.

D'autant plus que Francfort sera privé de son attaquant, Sasa Kalajdzic. Le joueur s'est blessé ce dimanche face à Fribourg. Il souffre d'une déchirure du ligament croisé et une déchirure du ligament latéral du genou droit. Francfort a annoncé la nouvelle ce lundi.

Kalajdzic sera absent pendant plusieurs mois. Sa saison est terminée. Il manquera également l'Euro cet été. Il s'agit de la troisième blessure grave de sa carrière. Prêté par Wolverhampton cet hiver, il avait marqué son premier but pour Francfort face à l'Union jeudi dernier.

Sasa Kalajdzic ruptured the cruciate and lateral collateral ligaments in his right knee in Sunday’s away match at SC Freiburg, ruling him out for an indefinite period.



Eintracht Frankfurt wishes Sasa a smooth and speedy recovery. 🙏#SGE