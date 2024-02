Enorme bombe en Allemagne : Thomas Tuchel va quitter le Bayern de Munich !

Devancé par le Bayer Leverkusen en tête de la Bundesliga et battu par la Lazio de Rome en 8e de finales aller de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel vit des moments compliqués sur le banc du Bayern de Munich.

Annoncé sur la selette depuis plusieurs semaines, l'Allemand ne devrait pas prolonger au sein du Rekordmeister. Selon les informations de Sky Sport et Bild, il va quitter le Bayern à la fin de la saison.

Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours pour le remplacer : Xabi Alonso, Hans-Dieter Flick, Ole Gunnar Solskjær, Zinédine Zidane ou encore José Mourinho.

🚨🚨🚨 EXCLUSIVE News: After good and fair discussions FC Bayern and Thomas #Tuchel have decided to part ways at the end of the season!



Announcement soon ✔️@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/oB1dUYBie2