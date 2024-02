"Je veux renter à la maison" : le discours clair de Will Still quant à son avenir au Stade de Reims

Le Belgo-britannique n'a jamais caché son amour pour l'Angleterre, qu'il souhaite un jour retrouver. Dans une interview accordée Outre-Manche, l'actuel T1 du Stade de Reims a confirmé ses envies de revenir sur la terre de sa jeunesse.

S'il est bien né à Braine-l'Alleud, dans le Brabant-Wallon, Will Still est un Belgo-britannique en plein. Issu de parents anglais, l'actuel entraîneur du Stade de Reims n'a jamais caché ses envies d'ailleurs, et les a confirmées, dans une interview accordée à The Athletic.

"Je veux rentrer à la maison, un jour. J'ai vécu à l'étranger toute ma vie et j'ai travaillé dans un environnement qui n'est pas tout à fait le mien. Je suis moitié belge et moitié anglais, j’ai grandi en regardant le football anglais avec mes frères et ma famille."

Will Still rêve de retourner en Angleterre

C'est donc, naturellement, la Premier League qui fait vibrer le plus jeune entraîneur des cinq grands championnats européens. "C'est le rêve ultime de chaque entraîneur, dans le monde. Cependant, je ne suis pas pressé. Je ne me sens pas forcé d'aller en Angleterre. Je n'irai que si le projet me convient entièrement. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, j'attends que les opportunités se présentent."

L'Angleterre reste son rêve, quitte à passer par la deuxième division. Cité à Sunderland, récemment, Still n'y est finalement jamais allé. "S'il y a un club de Championship qui est ambitieux, qui veut travailler de la bonne façon, en sachant être honnête et en poussant dans le bon sens, je pourrais être partant. C'est normal de s'intéresser à des projets qui peuvent améliorer les aspects de ton travail" a conclu Will Still, qui dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2025, en Champagne.