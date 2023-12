Will Still ironise à propos de Sunderland : "Je ne suis pas le plus intelligent, mais je ne suis pas con à ce point"

L'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, aurait rencontré les responsables de Sunderland cette semaine, suscitant ainsi des rumeurs de départ. En conférence de presse, entre agacement et humour, il a abordé cette situation.

Cette nouvelle a pris de court la Champagne cette semaine. Selon plusieurs médias français et britanniques, Will Still, coach du Stade de Reims, aurait initié des contacts avec Sunderland et aurait même eu une rencontre avec les dirigeants du club de Championship, semant le trouble au sein de l'équipe.

« Ça a été très mouvementé, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Je ne peux nier l'intérêt pour moi, c'est certain, a affirmé l'entraîneur belgo-britannique lors de sa conférence de presse. Comme il y en a eu par le passé, comme cet été et ces dernières semaines. »

À Londres, oui, mais pour des raisons personnelles, précise-t-il. Le jeune technicien de 31 ans voit le côté flatteur de cette attention mais assure rester totalement concentré sur Reims. « Je trouve cela flatteur, sans prétention ni arrogance... Mais pour le moment, je suis l'entraîneur du Stade de Reims. C'est là que cela s'arrête pour moi. »

Interrogé à nouveau sur le sujet, Will Still n'a pas caché être allé en Angleterre, mais pour des raisons privées. « Lundi, je me suis rendu à Londres, mais c'était pour voir ma compagne qui est anglaise », a-t-il justifié, dirigent toujours le 8e de Ligue 1. Il a tenté d'apporter une touche d'humour : « Je pense que je suis un habitué d'Eurostar, ça fait trois ou quatre mois que je fais des allers-retours toutes les semaines. Si les gens d'Eurostar m'entendent, je serais ravi d'avoir une carte de fidélité car je prends souvent l'Eurostar pour aller en Angleterre. »

Plus affirmatif, il a estimé que certaines personnes tentaient de nuire à sa réputation dans cette affaire. « Je savais qu'à la moindre occasion, les gens essaieraient de changer mon image ou de me faire passer pour un mercenaire. Ça me fait plutôt rire... Je ne suis pas le plus intelligent, mais je ne suis pas con à ce point-là. »