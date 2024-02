Un champion du monde sort de sa retraite pour jouer l'Euro 2024

L'Euro 2024 se tiendra en Allemagne cet été avec un coup d'envoi prévu le 14 juin prochain à la Munich Football Arena entre le pays-hôte et l'Ecosse.

Pour ce grand rendez-vous estival, un joueur a décidé de sortir de sa retraite pour marquer le coup en surprenant tout le monde. Ainsi Toni Kroos a annoncé qu'il faisait son retour avec la Mannschaft à l'occasion de la préparation en mars prochain.

"Je suis convaincu que cette équipe peut faire des belles choses à l'Euro", a confié le champion du monde allemand dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

Avec la sélection allemande, Toni Kroos a été sacré en 2014 au bout du Mondial brésilien mais a également terminé troisième de la Coupe du monde 2010 et demi-finaliste de l'Euro 2012 et 2016.

🚨🇩🇪 BREAKING: Toni Kroos returns to German National Team and he will be part of the team in March.



“I’m convinced this squad can do special things at the Euros”, Toni says.



Real Madrid, optimistic about this as positive signal to extend Kroos' contract also beyond this season.