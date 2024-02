🎥 Le monstre Christian Benteke s'offre un incroyable triplé

Le Diable Rouge n'a pas manqué ses débuts pour le premier match de la saison en MLS. Un geste fort qui pourrait convaincre Domenico Tedesco ?

Le début de saison de Christian Benteke en Major League Soccer est déjà monstrueux. En une seule rencontre, le Diable Rouge a déjà signé un triplé. Prochain objectif le retour en sélection ?

Le premier but inscrit par Christian Benteke a été sujet à de longues discussions puisque le gardien adverse avait arrêté le ballon presque sur sa ligne mais après consultation du VAR, l'arbitre de la rencontre a validé le but de DC United.

En deuxième période, le Diable Rouge a remis son équipe aux commandes alors qu'ils étaient en avantage numérique depuis la 25e minute mais que New England Revolution avait égalisé.

Benteke puissance 3

Et jamais deux sans trois pour Benteke qui s'est offert un triplé avec un but tout en extension et une tête imparable. Et pour marquer sa domination dans ce match, l'attaquant belge a signé la célébration de Lebron James, le "King" de la NBA.

Il s'agit du deuxième triplé du Belge avec l'équipe de Washington DC puisqu'il avait déjà réalisé cet exploit le 24 septembre dernier face aux New York Red Bulls.