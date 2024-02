Le vent tourne vite, en football : envoyé en équipe réserve il y a six mois, il reçoit des offres de dix millions d'euros et est devenu indispensable

Il y a quelques mois, son avenir en Belgique semblait être sur la corde raide. Maintenant, le monde semble être complètement différent et le ciel devient la limite, pour Matias Galarza. Le vent tourne vite, en football.

Matias Galarza est arrivé au Racing Genk à l'été 2022, en provenance des Argentinos Juniors, pour environ six millions d'euros. À l'époque, il a signé un contrat de quatre saisons, le liant ainsi au club limbourgeois jusqu'à l'été 2026.

Sa valeur marchande, selon Transfermarkt, était d'approximativement trois millions d'euros. Cette valeur a chuté à un million d'euros l'été dernier, mais elle est déjà remontée à un niveau record de cinq millions d'euros.

De 72 minutes de jeu la saison dernière à plus de 2000 pour Matias Galarza

Lors de sa première année, il n'a eu que huit apparitions en tant que remplaçant en Jupiler Pro League, accumulant ainsi 72 minutes de jeu. Il avait subi une blessure aux ischio-jambiers en hiver et avait également été suspendu disciplinairement à deux reprises.

Galarza a disputé quelques minutes avec l'équipe réserve des Limbourgeois, mais ces derniers semblaient tout de même préférer s'en débarrasser, l'été dernier. Depuis lors, il est devenu un pilier au milieu de terrain.

© photonews

Cette saison, il a déjà disputé pas moins de 34 matchs toutes compétitions confondues et a déjà accumulé plus de 2000 minutes de jeu. Il a même fait preuve de beaucoup plus de caractère en cas de blessure que l'année dernière, car il voulait jouer à tout prix.

Le joueur lui-même s'est montré très satisfait, il y a quelques mois, de son temps de jeu et a déclaré rêver de faire une grande carrière en Europe. "C'est le rêve de tout joueur sud-américain", a-t-il lancé. "Surtout, cela va mieux dans ma tête maintenant."

Genk repousse des offres de dix millions d'euros et plus

Malgré des statistiques relativement modestes (un but, une passe décisive), il est un maillon crucial dans le dispositif de Genk. Au point que le club ne veut absolument pas le laisser partir.

Des offres de plus de dix millions d'euros ont été proposées ces dernières semaines en provenance de la MLS et d'Amérique du Sud. Cependant, Genk semble catégorique et continue de croire en un avenir avec le jeune Argentin de 21 ans.