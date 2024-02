Le mercato n'est pas encore fini : Genk refuse... 10 millions d'euros pour un cadre à quelques semaines des Play-Offs !

Orphelin de Paintsil, Munoz et Arteaga, le Racing Genk pourrait encore perdre un autre joueur important, juste avant les Play-Offs. Les Limbourgeois refusent, pour le moment, les offres. Mais jusqu'à quand ?

Le mercato hivernal fut déterminant pour plusieurs clubs du championnat. Choisir entre conserver ses cadres et vendre, entre jouer pour les trophées et renflouer les caisses, le choix fut crucial.

Si ce n'est pas encore comme à La Gantoise, qui a perdu la majeure partie de ses meilleurs joueurs, le Racing Genk se retrouve orphelin de Joseph Paintsil, Daniel Munoz et Gerardo Arteaga, qui ont rapporté 21 millions d'euros dans les caisses limbourgeoises.

Si le mercato est bel et bien terminé en Belgique, ce n'est pas encore le cas dans bien d'autres pays. La Pologne (27 février), le Brésil (7 mars), le Japon (27 mars) et les États-Unis (23 avril) peuvent encore recruter, et c'est loin d'être tout.

Genk vient de refuser... 10 millions d'euros pour Matias Galarza !

Dans tous les clubs belges, plusieurs éléments pourraient donc encore quitter le navire juste avant le sprint final. C'est le cas, à la Cegeka Arena. Selon Het Laatste Nieuws, Genk a reçu, ce vendredi, deux offres pour l'un de ses milieux de terrain, Matias Galarza.

Le joueur de 21 ans, renvoyé dans le noyau B la saison dernière pour raisons disciplinaires, jouirait de deux belles offres venues du Brésil et de la MLS. Les deux clubs auraient offert jusqu'à... 10 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Argentin.

Toutefois, les Limbourgeois ne veulent pas coopérer et ont refusé les deux offres, sans discuter. Arrivé d'Argentinos Juniors à l'été 2022 contre six millions d'euros, Galarza dispose d'un contrat jusqu'au mois de juin 2026. Genk a, pour le moment, refusé les prétendants. Mais jusqu'à quand ?