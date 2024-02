Thorgan Hazard fait une surprenante déclaration sur son avenir à Anderlecht

Arrivé l'été dernier à Anderlecht en provenance du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard s'est bien relancé.

Malgré ses bonnes prestations avec le RSCA, Thorgan Hazard n'a pas encore été à nouveau sélectionné chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco. Il semble désormais plus concentré que jamais sur sa mission avec les Mauves, lui qui avait déclaré plus tôt cette saison qu'il préférait un titre avec Anderlecht qu'une sélection pour l'Euro 2024.

"Je voulais en fait dire que ma priorité était mon club. Cela a toujours été le cas. Mon père me disait toujours : 'si tu performes bien dans ton club, le reste suivra'. Donc avant tout, je veux gagner quelque chose avec Anderlecht. Mais l’un n’exclut pas l’autre", a déclaré Thorgan Hazard a Eleven.

Thorgan Hazard se confie sur son avenir

Hazard a fait un choix très important en décidant de retourner en Belgique l'été dernier. Un choix assez judicieux jusqu'ici. "Je voulais retourner en Belgique pour me rapprocher de ma famille. De plus, je voulais aussi retrouver le plaisir de jouer. Cela fonctionne à Anderlecht, où j'ai suffisamment de temps de jeu et où j'apprécie l'ambiance et le stade. Les attentes étaient élevées, mais cela ne me dérange pas. Pour le moment, je suis très satisfait."

Le joueur de 30 ans ne pense pas repartir à l'étranger d'ici la fin de sa carrière. Quitte à la terminer ici, à Anderlecht ? "Je ne pense pas repartir à l'étranger, mais on ne sait jamais. Je me vois définitivement terminer ma carrière ici (en Belgique)", a-t-il conclu.