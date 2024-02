Un transfert de rêve pour Thomas Meunier, qui se rapproche d'un trophée

Le transfert de Thomas Meunier à Trabzonspor s'est rapidement mué en rêve. Titulaire et décisif, le Diable Rouge se rapproche d'un premier trophée.

Après quelques mois très difficiles au Borussia Dortmund, Thomas Meunier (32 ans) obtenait une chance de se relancer cet hiver. Libéré par le club allemand, il rejoignait Trabzonspor pour un contrat court. Et le Diable Rouge fait déjà taire quelques sceptiques.

Depuis son arrivée en Turquie, Meunier est en effet titulaire, et enchaîne les matchs entiers. Il a déjà délivré 3 passés décisives en 5 rencontres (2 en championnat, un en Coupe) et ce mercredi, l'ancien du PSG était à nouveau titularisé contre Istanbul Basaksehir, en quarts de finale de la Coupe de Turquie.

Trabzonspor s'est qualifié (1-0) pour les demi-finales, et affrontera Ankaragücü qui a éliminé le Fenerbahçe de Michy Batshuayi. Meunier n'est donc plus qu'à 2 matchs d'un premier trophée avec son nouveau club, et peut-être à quelques jours d'un retour en équipe nationale...