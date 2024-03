"L'aigreur" d'Hans Vanaken : "L'Union n'a joué que des longs ballons sans se montrer dangereuse"

Le Club de Bruges s'est incliné face à l'Union SG et est éliminé de la Coupe de Belgique. Un crève-pour Hans Vanaken.

"Je ressens exactement la même chose que le week-end dernier contre Anderlecht", a réagi un Hans Vanaken déçu au micro du Nieuwsblad.

"Avant le 1-0, nous avons eu deux bonnes occasions. Ce sont des moments qu'il faut savoir saisir, car le match pourrait alors être différent. En deuxième mi-temps, l'Union a multiplié les ballons vers l'avant sans vraiment se montrer dangereuse. On sait alors que le ballon peut bien tomber un jour et c'est ce qui s'est passé avec le but d'Amoura. Et puis, ce deuxième but, c'est dans les arrêts de jeu", a continué Vanaken, qui décrivait une certaine "aigreur".

Malgré la situation, Vanaken ne veut pas parler de crise. "Je n'aime pas prononcer ce mot, mais on ne peut pas dire que la situation soit bonne en ce moment. Pendant longtemps, il semblait que nous n'allions pas connaître une telle chute. Mais nous venons de perdre trois fois en quelques semaines (...) Nous devons maintenant faire preuve d'humilité et voir, match après match, comment nous sortirons de ce marasme.