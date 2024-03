Un départ annoncé à Bruges et déjà effectif : "Son bureau est déjà vide"

Il y a du mouvement à Bruges en cette année 2024. L'arrivée de Bob Madou en tant que CEO annonce une nouvelle ère, et Vincent Mannaert peut de son côté faire ses valises.

On le sait : c'est la dernière saison de Vincent Mannaert aux manettes du Club de Bruges. L'actuel CEO va être remplacé par Bob Madou, officiellement en fin de saison mais d'ores et déjà de manière effective. Madou a déjà donné des interviews en tant que nouveau CEO des Blauw & Zwart, et a déjà en quelque sorte pris fonction. Mannaert est désormais au second plan.

Selon Het Laatste Nieuws, cela va plus loin : Vincent Mannaert aurait déjà vidé son bureau à Bruges, et n'aurait plus vraiment de contacts avec le club. Le futur ex-CEO reste disponible en cas de besoin, mais il ne serait donc plus réellement en fonction. Le mercato hivernal était sa dernière oeuvre, avec la vente d'Igor Thiago pour 37 millions en guise de cadeau d'adieu.

Le média néerlandophone souligne que ce départ affecte également Ronny Deila, qui était proche de Mannaert sur le plan professionnel. Bob Madou n'étant pas encore officiellement en fonction, il y a un "vide" au Jan Breydel, qui explique aussi partiellement cette sensation de vaisseau à la dérive...