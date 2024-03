🎥 Loïs Openda buteur, puis victime d'une agression ce samedi en Bundesliga

Lo√Įs Openda a de nouveau trouv√© le chemin des filets ce samedi en Bundesliga. Mais le Diable Rouge a √©galement √©t√© cibl√© par un tacle tr√®s s√©v√®re.

Le RB Leipzig a écrasé Bochum sur sa propre pelouse ce samedi (1-4), et Loïs Openda s'est chargé d'inscrire le très important but du 1-2 à la 68e minute de jeu, alors que la rencontre était encore serrée. Il inscrivait là son 17e but de la saison en Bundesliga, reprenant la routine après un match sans marquer, contre le Bayern Munich.

Malheureusement, en fin de rencontre, notre Diable Rouge a également été victime d'une véritable agression de Moritz-Broni Kwarteng, qui a clairement visé les jambes de son adversaire après avoir été pris de vitesse. Kwarteng a été immédiatement exclu, et Openda a su finir le match sans problème. Plus de peur que de mal.