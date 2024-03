Kompany taillé par une légende : "Il est ancien défenseur, il doit bien voir ça, non ?"

Le Burnley de Vincent Kompany s'est encore incliné ce dimanche contre Bournemouth. Les analystes ont la dent dure, sans surprise, à l'encontre du coach belge.

Ce dimanche après-midi, Burnley recevait Bournemouth et s'est une nouvelle fois incliné. Avec 11 points de retard sur le premier non-relégable, les Clarets semblent condamnés. Roy Keane, analyste pour Sky Sports, n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer la situation. "Nous avons été bien trop tendres cette saison avec certains entraîneurs du bas de tableau. Avec Kompany, par exemple", entame-t-il.

"Il a été un excellent défenseur central durant sa carrière ; il doit bien voir que son équipe est très faible défensivement, non ?", s'interroge l'ancien milieu de terrain de Manchester United. "En ce moment, ils sont terriblement mauvais. J'admire les coachs qui ont une philosophie mais à un moment donné, il faut pouvoir s'adapter".

Keane n'est pas le premier analyste à pointer du doigt Kompany récemment. Pour The Athletic, la brillante équipe qui a gagné la Championship en 2023 est "l'une des plus grandes déceptions de l'histoire de la Premier League" cette saison (lire ici). "Comparer la Championship et la Premier League, c'est comparer de la craie et du fromage (sic)", assène également Roy Keane. "Les joueurs de Burnley défendent comme des enfants. Ils ne sont tout simplement pas assez bons. Aujourd'hui, ils ont été horribles".