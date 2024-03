"L'une des plus grandes déceptions de l'histoire de la Premier League" : la situation devient intenable pour Vincent Kompany

Vincent Kompany est dans une fâcheuse posture avec Burnley. A-t-il déjà perdu tout le crédit de la saison dernière ?

13 points récoltés en 26 matchs : la moyenne est facile à calculer mais condamne surtout presque irrémédiablement Burnley à reprendre l'ascenseur vers le purgatoire. Quelques mois à peine après les 101 points récoltés en Championship, le potentiel retour en deuxième division s'opèrerait dans un climat plus tendu autour de Vincent Kompany.

Dans The Totally Football Show, un podcast de The Athletic, Vince The Prince n'a pas été épargné. Le chroniqueur Matt Davies-Adams déclare carrément : "Ce Burnley est l'une des plus grandes déceptions de l'histoire de la Premier League".

"Il y a eu trop de changements dans l'équipe. Il n'y a pas eu d'évolution dans leur style de jeu au cours de la saison" poursuit-il, avant de rappeler que Kompany était en bonne position pour prendre en charge Tottenham l'été dernier : "Il n'a pas réussi à s'adapter à la Premier League". Vincent Kompany devra, à l'image de tout un club, se remettre en question l'année prochaine. Après tout, l'équipe avait déjà déjoué tous les pronostics en remontant directement en Premier League après la fin de l'ère Sean Dyche.