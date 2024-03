Thibaut Courtois lève un coin du voile : s'il ne finit pas sa carrière au Real, voici le club qu'il rejoindra

Thibaut Courtois était l'invité du Racing Genk pour le match au sommet face au club. Si sur la pelouse, cela ne s'est pas bien passé, les Limbourgeois peuvent se réjouir des propos de leur ancien portier.

C'était il y a déjà plus de 12 ans : Thibaut Courtois quittait Genk pour Chelsea après une première saison d'extraterrestre, au cours de laquelle il a notamment offert le titre au Racing à l'issue d'un match entré dans la légende face au Standard.

Aujourd'hui, il a été invité à donner le coup d'envoi du match contre le Club de Bruges. Plus qu'au passé et au présent, sa relation avec Genk pourrait encore s'écrire au futur. Il n'écarte ainsi pas un retour là où tout a commencé : "C’est quelque chose auquel je réfléchis parfois. Je n’ai aucune idée. Mais si je devais quitter Madrid pour encore jouer et finir ma carrière, alors ce serait pour aller à Genk quoi qu’il arrive" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Il a évidemment été également question de la date de son retour à la compétition : “La revalidation se déroule bien. Je dois encore être prudent, mais je pense que d’ici un mois et demi je pourrai à nouveau prendre place dans les buts". Une estimation qui correspond aux prédictions de Carlo Ancelotti.