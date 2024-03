Le Bayern peut-il lever l'incroyable "malédiction Harry Kane" ?

Cette semaine, le Bayern Munich joue peut-être bien sa saison. La Ligue des Champions semble être... le dernier trophée à portée des Bavarois, et un certain Harry Kane est pointé du doigt par les plus superstitieux.

Harry Kane est-il condamné, à 30 ans, à ne jamais remporter le moindre trophée dans sa carrière professionnelle ? C'est la question qui commence à parcourir les travées de l'Allianz Arena de Munich comme les rangs des supporters de l'Angleterre. Buteur de génie, parmi les meilleurs de sa génération, Kane a pourtant déjà eu l'occasion de remporter des titres. Mais à chaque fois, son équipe a trébuché sur la dernière marche. Cette équipe, jusqu'à la saison passée, c'était bien sûr Tottenham. L'aura de lose qui entoure les Spurs est légendaire, et avec trois finales perdues (2 en Coupe de la Ligue en 2015 et 2021, une en Champions League en 2019) ainsi qu'un titre de vice-champion d'Angleterre en 2017, Harry Kane sera passé tout près à chaque fois. En sélection aussi, Harry Kane, capitaine et même meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre (62 buts en 89 matchs), a frôlé le Graal : une 4e place en 2018 et surtout cet échec en finale en 2021, à Wembley, qui a laissé des traces. À 30 ans, il aura encore des occasions de refermer la plaie, peut-être dès cet été ; mais l'Angleterre, incapable de gagner un trophée depuis 1966 (!), semble elle aussi frappée de la "malédiction" Harry Kane. "Normal" pour Tottenham, dramatique pour le Bayern Munich Quand il signe au Bayern Munich l'été passé, on se dit que Harry Kane pouvait difficilement mieux choisir dans le but d'enfin briser le signe indien. Le "FC Hollywood", c'est l'assurance d'au moins un trophée par saison. Qu'importe la Supercoupe perdue dès son arrivée : après tout, le Bayern était aussi passé à côté en 2019 et en 2015. Ca peut arriver ! © photonews Quand, en novembre dernier, le Bayern Munich a pris la porte dès le second tour de la Coupe d'Allemagne des oeuvres de Sarrebrück (D3), on commençait déjà à tiquer en Bavière. Mais là encore, la Pokal ne réussit pas trop à l'ogre munichois, qui ne l'a soulevée que 4 fois sur les 10 dernières éditions. Rien à voir avec l'ombre de Kane. Pire, sur le plan individuel, personne ne peut rien reprocher à l'ancien buteur de Tottenham : Harry Kane réussit peut-être la meilleure saison de sa carrière. Avec 27 buts en championnat, il est tout bonnement le meilleur... du monde. Et pourtant, ça ne suffit pas : le Bayern Munich est largué par le Bayer Neverkusen, qu'on pensait aussi maudit que Tottenham. Mais après tout, la saison passée aussi, le Borussia Dortmund était à ça de chiper le titre au Bayern : un peu facile, d'accuser Kane pour un mal qui semble plus profond. Sauf qu'à force, les questions s'accumulent, et ce n'est pas la défaite 1-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui va rassurer les superstitieux. Ce mardi, Kane et le Bayern jouent tout simplement pour leur dernière chance de trophée cette saison. En club, du moins, pour l'Anglais : il y a bien l'Euro 2024 dans quelques mois. Mais là aussi, les supporters anglais vont finir par se poser des questions...