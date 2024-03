Thibaut Courtois se lance dans un tout nouveau défi avec l'un de ses coéquipiers madrilènes !

Thibaut Courtois élargit ses horizons. Avec son ex-coéquipier Marco Asensio, il lance son agence de marketing.

Marco Asensio et Thibaut Courtois, ex-coéquipiers au Real Madrid, s'associent avec deux joueurs de NBA, Larry Nance Jr. et Joe Harris, ainsi qu'avec des dirigeants sportifs afin de lancer leur propre agence de marketing.

C'est ce qu'a révélé Asensio dans un communiqué : « Au cours de mes voyages aux États-Unis ces dernières années, j'ai été témoin de l'intérêt et de la ferveur croissants pour le football à tous les niveaux, explique l'attaquant du PSG. "Comme le pays accueillera des tournois mondiaux, dont la Coupe du monde en 2026, la porte s'ouvre pour mieux faire connaître les États-Unis aux joueurs et aux équipes du monde entier".

L'intérêt de Courtois pour d'autres horizons que celui du football se confirme donc : le gardien de but du Real Madrid avait déjà lancé sa propre écurie de voitures de course. Cette fois, l'objectif sera de promouvoir les athlètes américains à l'étranger. On sait que Thibaut Courtois est un grand fan de NBA, notamment.