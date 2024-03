🎥 Quand Anderlecht avait plus de classe que Genk et ne demandait pas à rejouer un derby

La page est enfin tournée : Anderlecht-Genk ne sera pas rejoué, malgré les plaintes du club limbourgeois. Ce n'était pas la première situation du genre pour le RSCA, mais à l'époque, les Mauves n'avaient pas porté plainte.

Ce samedi, c'est le derby de Bruxelles. Pas celui de la zwanze, entre l'Union et le RWDM, mais bien celui opposant le RWDM au RSC Anderlecht. Un derby qui, en 1997, avait mené à une situation cocasse. Le RWDM avait en effet effectué... 4 changements, ce qui n'était pas autorisé, même si le gardien de but faisait partie des quatre.

Pour Eleven Sports, Wesley Sonck, qui faisait partie des 4 joueurs montés au jeu à l'époque, s'est rappelé. "Je me rappelle de tout", rigole-t-il. "C'est gravé dans mon esprit. J'étais sur le banc, je devais entrer. Mais notre gardien, Dirk Rosez, est remplacé. Là, Daniel Renders a posé la grande question : peut-on faire 3 changements, en plus d'un changement de gardien ?".

La réponse est non, mais le coach du RWDM se trompe. "Je suis alors le troisième changement, et Fred Vanderbiest est le quatrième", continue Sonck. "On fait 0-2, l'ambiance était extraordinaire, mais je me rappelle que dès notre retour des vestiaires, ça prenait de l'ampleur. "On a fait quatre changements, on ne peut pas. Mais le gardien était dedans ? Oui, mais on ne peut pas"", conclut l'ancien attaquant du RWDM.

Le RSC Anderlecht ne portera pas plainte et ne demandera pas à ce que le match soit rejoué, une demande qui, pour le coup, aurait très probablement été acceptée. Le Racing Genk, de son côté, aura eu moins de scrupules. Ou de classe, dira-t-on à Anderlecht.