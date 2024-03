L'heure du choix définitif pour Svilar : "Si Tedesco l'appelle, il viendra"

Mile Svilar est revenu au premier plan cette saison, en devenant le n°1 de Daniele De Rossi. De quoi raviver les débats concernant son choix de sélection, qui n'est pas encore définitif.

Mile Svilar est un nom qui revient souvent au moment d'évoquer les plus grands talents de sa génération en Belgique - même si, presque aussi souvent, le terme "talent gâché" est aussi évoqué. Car le gardien formé à Anderlecht a décidé de tenter sa chance très jeune à l'étranger, et n'a pas encore réussi à percer en tant que n°1, que ce soit à Benfica ou à la Roma.

L'heure est peut-être enfin venue. Depuis l'arrivée de Daniele De Rossi à la tête de la Louve, Svilar est bel et bien son gardien titulaire, et il réalise de superbes performances. Est-ce suffisant pour en faire un international ? En théorie, Mile Svilar, qui n'a disputé qu'un match amical avec la Serbie, peut toujours changer de sélection.

Svilar avec la Serbie ou la Belgique ?

"L'objectif est tout de même bien de reprendre les meilleurs joueurs, non ?", s'interroge Filip De Wilde, 33 fois gardien de but des Diables lui-même, dans le Nieuwsblad. "Mile est Belge, il a toujours joué pour nos équipes de jeunes. Si Tedesco l'appelle, il viendra".

Problème : récemment, la presse serbe affirmait que Mile Svilar avait été présélectionné par Dragan Stojkovic, l'entraîneur de la Serbie (lire ici). Si Tedesco veut agir, c'est donc dès cette trêve internationale, et on sait que le sélectionneur des Diables ne veut pas bousculer son groupe avant l'Euro. On imagine également mal Casteels, Sels ou Kaminski apprécier une telle concurrence de dernière minute...