Après huit ans sans club, un entraîneur belge historique sort de sa retraite pour sauver Rebecq

La RUS Rebecquoise est bien mal en point en D2 ACFF. Danny Ost a accepté d'aider le club à se sauver.

Bon dernier de D2 ACFF avec 16 points récoltés en 25 matchs, Rebecq était sans entraîneur depuis trois semaines et le départ de Dimitri Leurquin. Après avoir pensé confier l'intérim à son adjoint, la direction a finalement nommé un duo composé du capitaine Andrei Camargo et de l'entraîneur des U19 Genin Sulaj à la tête de l'équipe.

La Dernière Heure rapporte ce matin que le duo sera accompagné d'une tête bien connue du football belge. Personnage incontournable du folklore bruxellois, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise et de la RAAL, ex-entraîneur d'Eupen ou de Tubize, Danny Ost va à son tour tenter de sauver l'équipe. Il n'a pourtant plus entraîné depuis huit ans et une dernière pige au RWDM.

Danny Ost pour sauver Rebecq

Danny Ost arrive en tout cas avec la volonté de respecter le travail de Camargo et Sulaj, qu'il accompagnera dans cette mission : "J’assiste aux entraînements pour apporter ma vision, mon avis et mes analyses. Je viens accompagner le duo Camargo-Sulaj et je viens en grande partie au nom de mon amitié avec le président Demolie. J’ai de l’expérience dans les situations compliquées et les missions impossibles. C’est pour ce goût du challenge que j’ai accepté d’accompagner cette équipe qui a tout pour réussir" déclare-t-il.

Le Bruxellois de 64 ans pourra déjà se faire une idée du groupe ce weekend : Rebecq a un solide match au programme avec la réception du leader montois, dimanche à 15h.