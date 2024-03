🎥 Malines saute trois équipes pour rentrer dans le top 6, mais c'est Westerlo qui repart avec l'un des buts de l'année !

Malines continue sur sa folle série en disposant de Westerlo (3-1). Les troupes de Besnik Hasi se hisseront-elles jusque dans les Playoffs ?

Où s'arrêtera la folle remontée de Malines ? Pour l'instant, personne ne le sait, et surtout pas les joueurs eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure d'écrire ces lignes, le KV est provisoirement cinquième du classement en attendant les matchs de Gand, du Cercle et de Genk, qui ont tous deux points de retard.

Ce soir, c'est Westerlo qui a subi la loi des Malinois à l'AFAS Stadion. Même privé de sa sensation Bill Antonio, Malines menait déjà confortablement au repos grâce à deux buts signés Kerim Mrabti.

Deux mouvements limpides, étalés sur toute la largeur du terrain et passant par les pieds des hommes clés comme Geoffry Hairemans ou Islam Slimani. En deuxième mi-temps, le KV a géré son avance pour alourdir le score par Patrick Pflücke à un quart d'heure de la fin. Voilà l'équipe à trois points du Club de Bruges et de l'Antwerp ! Et ce même si c'est finalement Jordan Bos qui aura frappé en dernier avec l'un des buts de l'année, pour sauver l'honneur.