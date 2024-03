Westerlo s'est lourdement incliné face à Malines, et attend avec impatience la fin d'une saison qui aura été frustrante et compliquée.

Rik De Mil l'avait très mauvaise après la défaite de ses hommes à Malines : "Un sentiment de frustration immense. C'est la première fois depuis que je suis ici que nous n'avons joué que pendant 45 minutes. Comme cela, nous ne pouvons jamais espérer gagner, surtout ici. Perdre un match est une chose et ça arrive, ce n'est pas un problème, mais j'ai beaucoup de mal avec la manière dont nous avons débuté. Nous devrons en discuter ensemble car si nous ne jouons que 45 minutes, nous n'avons aucune chance, peu importe l'adversaire", a déclaré l'entraîneur à Sporza après le match.

Roman Neustädter partage l'avis de son entraîneur : "Nous avons été mauvais. Nous perdons le ballon à des endroits où nous ne devrions pas. Malines joue bien, et nous avons très mal défendu. Nous leur concédons des occasions, les trois buts sont des contre-attaques. Nous devons être francs, clairs et durs les uns envers les autres. On ne peut pas monter sur le terrain comme nous l'avons fait. Il faut être présent dès la première minute, sinon on se fait écraser."

Westerlo ponctuera la saison régulière devant son public, à domicile face à Genk.