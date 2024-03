🎥 Midou Mouhli revient sur la mi-temps étincelante de Liège contre Deinze : "Une erreur de nous laisser attaquer vers nos supporters"

Le RFC Liège a livré une première période de haut vol contre le SK Deinze. Un premier acte récompensé par le but de Midou Mouhli, après neuf minutes, d'une frappe absolument imparable.

Il a inscrit le seul et unique but de la rencontre entre le RFC Liège et Deinze, ce dimanche (lire le résumé). Et de quelle manière. Après dix petites minutes, seulement, Midou Mouhli nettoyait la lucarne de Nacho Miras d'une frappe, tout simplement, imparable. Un but salvateur pour le numéro 10, qui avait un petit peu perdu sa place de titulaire dans le onze de Gaëtan Englebert.

"C'est une action que l'on travaille à l'entraînement. Alessio déborde, regarde en premier zone et il m'a vu. J'ai mis le plat du pied, et c'est parti en lucarne. C'est un but qui me fait plaisir. J'ai toujours dit à l'entraînement que je me sentais bien et que j'attendais ma chance. Quand l'équipe tourne, c'est toujours compliqué d'être dans le 11. Ça a moins bien tourné la semaine dernière et je suis bien rentré, j'ai reçu ma chance et j'ai su la saisir."

Un but tout à fait logique après les dix premières minutes de la rencontre. Le Matricule 4 a directement mis une grosse pression sur le leader du championnat, à l'image des trois centres dangereux d'Alessio Cascio en neuf minutes et trente secondes, le troisième débouchant sur l'ouverture du score de Mouhli.

"On voulait les prendre à la gorge. De plus, ils ont fait l'erreur de nous laisser attaquer vers nos supporters en premier lieu. On voulait leur montrer que ce ne serait pas facile et qu'on mérite aussi d'être dans le top 6. Je pense que c'est la mi-temps la plus aboutie de notre saison. Tout le monde était bien dans le match, défensivement comme offensivement. L'équipe s'est amusée et ça fait plaisir de jouer dans cette équipe."

S'il ne s'en préoccupait déjà plus trop, le Matricule 4 a officiellement assuré son maintien en Challenger Pro League, cinq journées avant la fin de la phase classique. Un dernier objectif, désormais, pour les Sang & Marine : le top 6, synonyme de tour final.

Pour le RFC Liège, l'objectif est désormais le tour final

"C'était l'objectif du club. Maintenant, on en a d'autres, puisqu'on ne veut pas vivre une fin de saison en demi-teinte. On veut se battre pour être dans le top 6, et c'est ce qu'on va faire. On n'avait pas de pression par rapport à ce maintien, on joue tous les matchs pour les gagner. C'est ce qu'on a fait contre ce Deinze et ça a payé."

Après Lommel et le Beerschot, il y a quelques semaines, le SK Deinze est le troisième leader de cette Challenger Pro League à tomber à Rocourt. Contre les cadors du championnat, à domicile, Liège crée énormément de problèmes.

"Ce n'est pas facile de venir jouer à Liège avec les supporters et l'engouement. On connaît le terrain par cœur, on s'entraîne aussi ici. Quand les choses tournent bien, on sent très bien qu'on aime jouer ici" a conclu Midou Mouhli à notre micro.