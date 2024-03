Pep Guardiola, répond à un Kevin De Bruyne en colère

Ce week-end, nous avons eu droit à un choc en Premier League avec Liverpool-Manchester City. Le match s'est terminé sur un partage entre les deux équipe (1-1).

Cela promettait d'être un beau match. Une dernière confrontation entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp, car ce dernier a déjà annoncé son départ de Liverpool.

Finalement, les points ont été partagés après un match plein d'intensité. Mais est-ce que cela a été aussi amusant pour tout le monde? Kevin De Bruyne ne semblait en tout cas pas très heureux.

Le Diable Rouge a dû quitter le terrain vers la 70e minute et il n'était visiblement pas satisfait. Il a discuté avec son entraîneur après être sorti du terrain. Il avait déjà une passe décisive à son actif.

Guardiola "heureux" de voir De Bruyne se fâcher

"Je suis heureux de voir ça. Quand il se fâche, j'aime ça. Ce n'est pas un problème, il est maintenant content. J'ai pris la décision parce que je savais ce qui nous manquait, nous n'arrivions pas à bien garder le ballon", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse.

"Écoutez, que puis-je dire de Kevin? Nous avons besoin de lui et il est vraiment important. En première mi-temps, il était incroyablement impliqué, avec les transitions, les tirs et le corner. Mais après le but, nous n'avons plus eu le contrôle du jeu", conclut l'entraîneur de Manchester City.