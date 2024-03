Le Cercle de Bruges peut-il espérer garder l'un de ses grands talents ? Il donne sa réponse

La saison du Cercle de Bruges pourrait se terminer sur une grosse déception, si les Groen & Zwart venaient à manquer les PO1. Mais le jeune talent portugais Nazinho fait partie des satisfactions brugeoises, et espère bien finir son prêt sur de bonnes performances.

Le Cercle de Bruges a-t-il perdu les points qu'il ne fallait pas perdre ? Même en cas de victoire - probable - contre le RWDM lors du dernier match de championnat, les Groen & Zwart n'ont plus leur sort entre leurs mains. "C'est un bon point au vu des circonstances", relativisait Nazinho après la rencontre. "Un point pris, pas deux de perdus".

Le Cercle s'est encore retrouvé à 10... comme contre La Gantoise, quand Nazinho lui-même était exclu. "Je suis encore un jeune joueur. Le coach était très mécontent et je le comprends", reconnaît le Portugais. "C'était mon premier carton rouge. Bien sûr, je suis défenseur, ça arrive. Mais c'était une erreur dans un match très important. J'apprends encore".

Nazinho restera-t-il au Cercle ?

Pour une première saison complète chez les pros, Nazinho, prêté par le Sporting Portugal, s'en sort plutôt bien. "Je peux jouer ailier ou full back, je préfère full back, à choisir. Mon adaptation se passe bien. J'essaie d'aider Felipe Augusto désormais, c'est un bon gars. Je ne parlais pas un mot d'anglais en arrivant", explique-t-il dans un anglais de très bonne facture.

"C'est très important, pas seulement pour le football mais dans la vie de tous les jours. Il faut s'adapter et l'anglais est crucial pour ça", concède Nazinho. Reste à voir si ce travail d'adaptation sera utile la saison prochaine ou si le Portugais retournera au pays.

"Le Cercle a une option d'achat. On verra, je veux juste travailler jour après jour, apprendre, et on verra en fin de saison", conclut le joueur du Cercle de Bruges. Cette saison, Nazinho compte 19 matchs avec les Groen & Zwart.