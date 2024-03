Les premières critiquent fusent pour un Diable Rouge : "Il doit faire preuve de plus de contrôle"

Dimanche dernier, Nottingham Forrest s'est incliné 1-0 à Brighton. Matz Sels n'est pas irréprochable sur le but des Seagles.

A Strasbourg, et même plus largement en Ligue 1, Matz Sels était un peu comme chez lui. Reconnu comme un des gardiens les plus fiables du championnat depuis plusieurs saisons, le portier belge a relevé un nouveau défi en signant à Nottingham en janvier.

En Premier League, le Diable Rouge tente de repousser ses limites. Mais le weekend dernier, il n'est pas tout blanc sur le but encaissé à Brighton. Sa mauvaise intervention sur coup franc a amené un but contre son camp d'Andrew Omobamidele, précipitant la défaite de l'équipe.

PASCAL GROSS' FREE-KICK DELIVERY FORCED AN ANDREW OMOBAMIDELE OWN-GOAL FOR THE WINNER!!!pic.twitter.com/sFC9oCExtO — Football Report (@FootballReprt) March 10, 2024

Dans Football Focus, l'ancien défenseur du club Kevin Wilson confirme que Sels doit faire son auto-critique : "Je ne sais pas si certains le ressentent, mais à chaque fois qu'il y a une phase arrêtée contre Nottingham, je deviens nerveux. C'est une situation de panique. Je pense que le gardien doit mieux intervenir, communiquer plus clairement. Et il doit faire preuve de plus de contrôle, plus s'imposer dans son rectangle". Nul doute qu'un championnat comme la Premier League ne pourra que le faire progresser dans ce domaine.