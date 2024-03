🎥 Scénario absolument fou au Bayer Leverkusen, encore une fois !

Le Bayer Leverkusen l'a refait ! Encore une fois menĂ© de deux buts par Qarabag, le leader de Bundesliga a renversĂ© la situation en marquant... deux fois dans les arrĂȘts de jeu.

Le Bayer Leverkusen sera vraiment passé par le chas de l'aiguille face à Qarabag. Lors du match aller, déjà : les leaders du championnat d'Allemagne étaient menés de deux buts à la mi-temps par le modeste club azéri, et ont dû se battre jusqu'à la 90e+2 pour arracher le partage à l'extérieur (2-2).

Et ce jeudi, à domicile, le Bayer s'est fait très peur. Alors que le score était de 0-0 à la pause, Qarabag est remonté sur la pelouse en fanfare, ouvrant le score à la 59e minute via Zoubir. Réduits à 10 dans la foulée, les Azéris n'ont pas abandonné... et on fait 0-2 à la 67e.

Tout semblait perdu pour le Bayer Leverkusen, qui paraissait parti pour sortir la tête basse de l'Europa League dès le stade des 8e de finale. À la 72e, Frimpong réduit l'écart, mais Leverkusen arrive dans les arrêts de jeu encore mené.

Puis, un miracle signé Patrik Schick : le Tchèque s'est offert un doublé aux...90e+3 et 90e+8, offrant la victoire (3-2) et la qualification au Bayer. C'est décidément la saison de Xabi Alonso et ses hommes, qui comptent également 10 points d'avance sur le Bayern Munich en Bundesliga.