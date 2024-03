Nouvelle déception pour Moussa Djenepo, grande première pour un joueur de l'Antwerp

Le Mali a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement. Moussa Djenepo n'y figure toujours pas.

Du haut de ses 33 sélections avec le Mali, Moussa Djenepo nourrissait l'espoir de participer à la CAN cet hiver. Encore appelé en septembre, l'ailier du Standard avait sauté de la sélection pour les deux rassemblements suivant et n'y était pas revenu à l'occasion de la CAN.

Pour cette première liste après le rendez-vous continental, l'espoir était à nouveau de mise. Le sélectionneur Eric Chelle a en effet rafraîchi son noyau en appelant 19 joueurs qui n'étaient pas présents à la CAN.

Malgré cela, le nom de Djenepo n'y figure pas. L'ailier gauche des Rouches a pourtant retrouvé une partie de sa confiance avec ce premier but en championnat inscrit à l'Union Saint-Gilloise et deux titularisations de rang lors des dernières rencontres.

Djenepo pas repris avec le Mali, Doumbia appelé pour la première fois

En revanche, Mahamadou Doumbia va goûter aux joies d'une première sélection. Le milieu de terrain de l'Antwerp s'est révélé depuis le départ d'Arthur Vermeeren avec notamment un superbe but inscrit au Standard.

Il pourrait ainsi disputer ses premières minutes avec la sélection à l'occasion des matchs amicaux face à la Mauritanie et au Nigéria.