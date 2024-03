Casteels nouveau numéro 1 des Diables après le clash Courtois/Tedesco ? "Personne ne sait vraiment"

Koen Casteels a maintenant 31 ans. Cet été, il devrait normalement être le numéro un des Diables Rouges à l'Euro en Allemagne.

Koen Casteels entame sa treizième saison en Bundesliga, mais en Belgique, c'est une compétition assez peu suivie par les téléspectateurs.

"En Belgique, vous suivez surtout la Premier League et la Liga. J'ai accepté cela. Je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs chaque semaine, mais ce serait bien que mon propre pays apprécie mes performances. J'ai déjà joué 260 ou 270 matchs en Bundesliga", a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws.

Il est capitaine de Wolfsburg depuis trois ans, mais son contrat se termine cet été. Actuellement gardien de but en équipe nationale, il se retrouve au milieu du conflit entre Courtois et Tedesco.

Casteels ne veut pas se mêler de l'affaire Courtois

Thibaut Courtois sera-t-il finalement présent à l'Euro en Allemagne ? "Je ne peux pas dire grand-chose sur la situation entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco. Je n'étais pas sélectionné au moment de la question du capitaine. Ils devraient régler ça entre eux", a-t-il ajouté.

Quant à savoir s'il est le numéro un, Casteels lui-même n'en est pas sûr. "Je sens énormément de confiance de sa part", a-t-il déclaré à propos de Tedesco. "Il me connaît depuis longtemps et a vu des matchs que peut-être la Belgique n'a pas vus. Mais ma position? Nous n'en avons pas encore discuté en tête-à-tête".

Il y a bien sûr toujours la possibilité que Courtois soit prêt à jouer et récupère sa place à l'Euro. Casteels ne veut pas vraiment s'y attarder : "Thibaut a annoncé qu'il ne jouerait pas l'Euro pour se concentrer sur sa guérison et la saison prochaine. Ce n'est pas aux médias de décider de cela, je pense. La seule personne qui peut le faire, c'est Thibaut lui-même et les médecins qui l'ont opéré. Sinon, personne ne sait vraiment comment il va."