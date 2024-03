Un match... "truqué" ? Westerlo risque gros après sa fin de match bâclée contre Genk !

Westerlo s'est sauvé ce dimanche, et la fin de match face au Racing Genk avait tout du petit arrangement entre amis. Les Limbourgeois ont fait circuler, tandis que leurs adversaires ne mettaient aucun pressing.

Les images ont fait sensation, et elles feront probablement le tour du monde. Genk et Westerlo n'avaient visiblement plus envie de prendre le moindre risque ce dimanche, alors que le score de 1-1 assurait le maintien aux Campinois et le top 6 aux Limbourgeois.

Résultat : de longues, très longues minutes de "baballe" dans la défense de Genk, tandis que les joueurs de Westerlo ne mettaient absolument pas de pressing. Des images qui ont scandalisé Hein Vanhaezebrouck (lire ici), mais aussi certains commentateurs et journalistes.

Après la rencontre, Rik De Mil comme Wouter Vrancken se sont défendus, soulignant que n'importe qui aurait fait la même chose dans ces circonstances. Un argument qui ne vaudra rien devant... le parquet fédéral. Car Westerlo risque désormais gros.

Enquête ouverte contre Westerlo ?

Le Nieuwsblad nous apprend en effet ce lundi que le KVC Westerlo devrait faire l'objet d'une enquête ouverte par le parquet fédéral, pour entorse au fair-play et/ou trucage de rencontre. "Nous ne pouvons pas ne pas intervenir. Plusieurs points de règlement couvrent ce genre de situations", déclare Ebe Verhaegen, avocat de la fédération.

Westerlo semble en effet avoir enfreint l'article 3.11 de la fédération, qui enjoint les clubs à "adhérer aux principes de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif", et à s'abstenir de tout acte s'apparentant à du trucage de rencontre. Et les sanctions peuvent être sévères.

On parle en effet ici d'amendes, mais surtout, potentiellement... de retrait de points à titre administratif. Ce qui serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour Westerlo, sauvé avec un point d'avance sur Charleroi. Le parquet fédéral a 7 jours pour décider d'ouvrir une enquête...