Brian Riemer a donné aux supporters ce qu'ils réclamaient... Et ça n'a pas marché

Anderlecht a joué samedi avec une équipe expérimentale en raison de circonstances particulières. Cela s'est avéré catastrophique pour les Bruxellois. Par la suite, Brian Riemer a dû se défendre pour ses choix. Des choix qui lui étaient demandés depuis des semaines, pour certains...

Peut-être cela vous a-t-il échappé, mais ces dernières semaines, à chaque conférence de presse, Brian Riemer s'est vu demander quand il alignerait enfin Dolberg et Vazquez ensemble dès le coup d'envoi. Pour de nombreux observateurs et journalistes, cela semblait être une garantie de plus de spectacle.

Riemer a temporisé car il n'était pas sûr que cela fonctionnerait. Mais il n'a pas ignoré toutes ces questions concernant le duo. "C'est de ma faute. Je les ai mis sur le terrain ensemble et ça n'a pas fonctionné. Pourtant, nous avions beaucoup travaillé dessus. Mais il faut retourner au charbon pour voir si nous pouvons encore utiliser cela comme plan B", a déclaré le Danois.

21.000 entraîneurs

Ses joueurs étaient également clairs à ce sujet. "Vous l'avez pourtant réclamé, non ?", a renvoyé Théo Leoni, pendant que le responsable des relations presse approuvait d'un signe de tête. "J'ai vu que les supporters le voulaient aussi."

"Nous ne devons blâmer personne. À chaque match, il y a aussi 21.000 entraîneurs assis ici dans les tribunes, mais il n'y en a qu'un qui doit prendre les décisions. Aujourd'hui, ce n'était pas bon, mais nous avons essayé."

Delaney n'a pas non plus voulu blâmer les attaquants. "Nous ne devons pas pointer du doigt les individus ou la tactique. L'entraîneur voulait essayer et oui... nous devrons sûrement nous entraîner encore plus dessus, n'est-ce pas?"