Jesper Fredberg s'exprime sur l'un des dossiers chauds à Anderlecht, que tous les supporters suivent avec attention

Jan Vertonghen prolongera-t-il à Anderlecht ? La question est sur toutes les lèvres, mais Jesper Fredberg n'a pas encore donné la réponse...

La forme de Jan Vertonghen est étincelante ces derniers mois. À 36 ans, le recordman de caps chez les Diables Rouges semble encore au sommet de son art. Et même si on sait qu'à cet âge, la saison "de trop" arrive vite, personne au Sporting d'Anderlecht ne se pose la moindre question : il faut absolument prolonger Vertonghen pour une saison de plus.

Nous en parlions déjà il y a plusieurs jours de cela, et l'information se confirme : Anderlecht veut prolonger son capitaine, c'est l'un des dossiers principaux sur lesquels travaille Jesper Fredberg. Et le Danois peut être très optimiste, car Vertonghen a déjà laissé sous-entendre que finir au RSCA était également son objectif ; or, au vu de sa forme, la retraite en fin de saison n'est pas une option.

Vertonghen un an de plus à Anderlecht ?

Interrogé par VTM, Fredberg a dévié les questions : "Je ne vous révélerai pas le contenu de nos discussions", sourit le directeur sportif du Sporting. "Mais ce n'est un secret pour personne : nous sommes très contents de Jan Vertonghen. Ses matchs en disent bien assez : à aucun moment, vous n'avez l'impression de voir un joueur de cet âge !".

Bref : dans les semaines à venir, peut-être même avant les Playoffs, qui sait, le RSCA devrait annoncer la bonne nouvelle. "Je n'ai pas besoin de le convaincre, il est assez expérimenté pour d'ores et déjà savoir ce qu'il veut. De notre côté, c'est très clair : la porte est grande ouverte. C'est important que Jan le sache".

Pour le moment, Jan Vertonghen va se concentrer sur les matchs amicaux des Diables Rouges, en Irlande et en Angleterre. Au vu de son niveau actuel, il devrait être titularisé par Domenico Tedesco. Et à son retour, peut-être qu'il sera temps de signer cette prolongation...