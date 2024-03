La spirale négative continue au RWDM : "On n'a pas droit à la parole"

Les Molenbeekois vivent un cauchemar depuis plusieurs mois en championnat. Ils n'auront plus le droit à l'erreur en Playdowns.

Le RWDM a acté sa participation aux Playdowns de cette saison 2023-2024 lorsqu'il a sombré dans le derby face au Sporting d'Anderlecht. Il n'y aura malheureusement pas eu de changement de situation lors du dernier match de la saison non plus.

En déplacement au Cercle Bruges, les Molenbeekois ont pris un nouveau coup sur la tête qui les a fait passer au rang de lanterne rouge derrière Charleroi, Eupen et Courtrai (vainqueur des Anderlechtois).

"4-0, on n’a pas droit à la parole. On peut juste oublier au plus vite pour penser au premier match des Playdowns qui arrive dans trois semaines", a confié Sambu Marsoni dans des propos rapportés par Le Soir.

Charleroi - RWDM en premier match des Playdowns

Dans ces Playdowns, le RWDM va jouer son avenir au sein de l'élite du football belge puisque les deux derniers sont relégués alors que le deuxième jouera un barrage. Seule l'équipe qui termine première est assurée du maintien.

"Ce sont nos carrières qui sont mises en jeu. On va devoir se parler entre nous pour se dire les choses les yeux dans les yeux", a également ajouté Marsoni.

Bruno Irles va devoir galvaniser ses troupes alors que les Playdowns commencent d'une trois semaines et que le premier choc se jouera au Sporting de Charleroi.