"Nous avons faim" : Jesper Fredberg montre les crocs avant les Play-offs

Et si c'était la saison d'Anderlecht ? Les mauves et blancs vont commencer les Champions' Play-offs avec seulement 3 points de retard sur l'Union. De quoi espérer revenir sur le toit du football belge, 7 ans plus tard.

C'est en tout cas la position qu'a décidé d'adopter le CEO Sports du RSC Anderlecht, Jesper Fredberg. Il sait qu'une saison blanche passerait très mal après tant de chemin parcouru. Le Danois s'est exprimé au micro de Belga lors de la présentation du calendrier des Play-offs. Il espère une réaction après la défaite surprise contre Courtrai. "Nous ne pouvions pas terminer la compétition avec le pire sentiment possible. Cela montre qu'il n'existe pas de rencontre facile, même contre le dernier du classement." "Ce seront tous des matchs difficiles et la différence entre succès et échec sera minime. Mais si nous regardons notre saison et la prestation des jeunes, nous avons faim de plus et c'est pour cela que nous sommes en bonne position. Nous ne pouvons pas le nier."