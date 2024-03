Qui sera le troisième adversaire des Diables à l'Euro ? Une sélection part favorite, mais...

La Belgique a été versée dans le groupe E de l'Euro 2024 et affrontera la Roumanie, la Slovaquie, ainsi que le vainqueur de la voie B des barrages.

Qui d'Israël, de l'Islande, de la Bosnie ou de l'Ukraine visitera l'Allemagne au mois de juin ? Les demi-finales des barrages verront le jour, ce jeudi soir.

Israël, qui n'a terminé que deux points derrière la Suisse en qualifications, a une belle carte à jouer. Après avoir dominé la division B de la Ligue des Nations, les Israéliens se sont qualifiés pour la division A et y affronteront... la Belgique, la France et l'Italie. Contre l'Islande à Budapest (en raison du contexte géopolitique), les Islandais devront être sur leurs gardes.

Dans l'autre rencontre, c'est l'Ukraine qui fait office de favorite. Avec Artem Dovbyk, attaquant de Gérone qui occupe la quatrième place du classement des buteurs de Liga avec 14 buts, mais aussi d'autres individualités, les Ukrainiens semblent les mieux armés pour se qualifier à l'Euro. La 24e nation au classement FIFA n'affrontera pas un pays classé dans le top 60 et doit assumer son statut. La finale sera jouée le mardi 26 mars, pendant Angleterre - Belgique.

