Un titulaire absolument inattendu à l'Euro ? Il aura l'occasion de faire ses preuves en Irlande et en Angleterre !

Après le retrait de Thibaut Courtois, Koen Casteels semblait être le titulaire indiscutable dans les buts de la Belgique à l'Euro. Mais le gardien de Wolfsburg devrait, lui aussi, devoir céder sa place.

Thibaut Courtois étant blessé et ne faisant plus partie du groupe de Domenico Tedesco, c'est Koen Casteels qui a été désigné pour défendre les cages de la Belgique. Toutefois, le portier de Wolfsburg est aussi blessé et souffre trop de l'épaule. Selon nos informations, il ne jouera pas en Irlande, samedi, et cédera sa place à Matz Sels, ce qui devrait aussi être le cas en Angleterre, mardi.

Les deux gardiens sont toujours en balance pour une place dans les cages à l'Euro. Lors de la précédente trêve internationale, Sels avait joué contre la Serbie et Casteels, qui ne s'est pas encore entraîné depuis son arrivée à Tubize en début de semaine, contre l'Azerbaïdjan.

L'opportunité d'une vie pour Matz Sels

Pour Sels, c'est une chance unique. Le gardien de Nottingham Forest est dans l'équipe nationale belge depuis près de dix ans, mais n'a fait ses débuts sous Roberto Martinez que le 3 juin 2021.

Il compte six sélections, dont trois en matches amicaux. Frustrant pour le gardien qui a reçu beaucoup d'éloges en France ces dernières années, lors de son passage à Strasbourg (2018-2024), mais qui s'est toujours retrouvé derrière Thibaut Courtois et Simon Mignolet.

Juste avant l'Euro, c'est maintenant l'opportunité de sa vie de rivaliser avec Koen Casteels. Dans un esprit de camaraderie, car l'ambiance entre les gardiens de but des Diables Rouges est bonne.