Coup dur pour nos U19 : ils n'iront pas à l'Euro !

Ce samedi, la Belgique U19 s'est imposée 2-0 contre la Lituanie. Cette victoire dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro (Tour Elite) avait pourtant un certain goût amer.

En effet, car dans le même temps, les Belges devaient espérer que la France chute face au Pays-Bas. Ce n'est en effet que le premier classé de chaque groupe qui est qualifié pour l'Euro.

Suite à la victoire de la France face aux Pays-Bas (0-1), les Belges sont donc éliminés. 3e du groupe, ils ne peuvent pas rattraper la France. Il leur restera un match pour l'honneur et pour l'expérience, face aux Pays-Bas, ce mardi (19h).

