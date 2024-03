Les Diables Rouges sèchement critiqués pour leur prestation en Irlande : "Une parodie de football !"

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu ce samedi soir en Irlande (0-0). Ce n'était certes qu'un match amical, mais leur prestation n'a pas du tout convaincu.

Philippe Albert, ancien Diable Rouge, ne s'est pas privé de critiquer le match proposé par la Belgique. Il a détaillé sa pensée dans sa chronique sur Sudinfo.

Comme d'habitude, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Selon lui, c'était simplement "l'une des pires prestations" de la part de l'équipe nationale. "La première période était une parodie de football. Autant de changements avec des jeunes joueurs sans expérience, sans temps de jeu et donc sans rythme dans leur club ou revenant de blessure, c’est difficilement compréhensible", a-t-il commencé en discutant les choix du sélectionneur, Domenico Tedesco.

Philippe Albert pas tendre avec la Belgique après le match en Irlande

"Honnêtement, je ne sais pas à quoi a servi ce match en Irlande. Ou alors montrer par 'A + B' que certains n’ont pas le niveau international pour le moment et qu’ils peuvent s’inquiéter pour leur présence à l’Euro. On dit que les absents ont tort mais à Dublin, ils avaient raison. Si on devait jouer avec cette équipe-là dans des vrais matchs, on est mal. Samedi, ils n’ont cadré que deux envois contre une formation de Championship qui n’a battu que Gibraltar lors des qualifications pour l’Euro."

Albert ne veut pas s'attarder sur cette prestation. Les Diables auront l'occasion de faire mieux ce mardi, contre l'Angleterre. "C’est une des pires prestations de notre équipe nationale depuis très longtemps. La meilleure chose à faire, c’est oublier ce match et montrer un tout autre visage à Wembley mardi soir. Aussi vis-à-vis des supporters présents à Dublin qui ont été les dindons de la farce."