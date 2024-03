Un test...à ne plus jamais reproduire ? " Ca ne marche pas, Il faut mettre cette idée aux oubliettes"

La prestation des Diables en Irlande continue de faire couler beaucoup d'encre. Philippe Albert trouvait notamment à redire sur le duo Openda-Batshuayi.

En l'absence de Romelu Lukaku, c'est Loïs Openda qui é débuté en pointe à Dublin. Très peu alimenté, il a été rejoint par Michy Batshuayi à la mi-temps.

Les Diables ont donc évolué pendant 45 minutes avec deux attaquants. Quatre minutes après la reprise, cela a permis à la Belgique de décocher son premier tir cadré. Et après ? Plus rien à se mettre sous la dent malgré la présence du duo.

La doublette Openda - Batshuayi n'a pas convaincu

Pour Philippe Albert, cela prouve que cela ne convient pas à l'équipe : " Ca ne marche pas, Il faut mettre cette idée aux oubliettes. On joue avec un attaquant depuis des lustres et on a obtenu des résultats probants, hormis durant la Coupe du monde 2022. Ca ne vaut pas la peine de tout chambouler à trois mois de l’Euro" déclare-t-il à la RTBF.

Il précise le fond de sa pensée : "C’était interpellant de constater que les appels de Michy Batshuayi fermaient des espaces pour Jérémy Doku et Dodi Lukebakio, des joueurs qui adorent forcer les duels en un-contre-un sur les flancs".

Domenico Tedesco repassera-t-il tout de même à un système à deux attaquants lorsque les Diables devront courir derrière le score ?